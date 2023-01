Scuola, il tempo della scelta

Dal liceo classico e scientifico Pellico-peano di Cuneo, un'eccellenza nel territorio nazionale, al Cnos-Fap di Fossano, che forma gli idraulici, meccanici, estetisti di domani. E poi scopriremo grazie al racconto di un giovane chef stellato quanto sia faticoso, dietro l'immagine che appare in tv, la formazione per diventare un cuoco affermato. E ci sono anche studenti che mettono a disposizione le loro conoscenze per aiutare altri studenti gratuitamente.

Una settimana sul mondo della scuola per orientarsi nel futuro.