Long Covid, milioni di casi

Il Long Covid per fortuna non colpisce tutti i contagiati, ma ha sintomi che cambiano la qualita' della vita. Uno studio italiano ha individuato l'alterazione e le cure. I contagi in ogni caso calano ovunque. La Cina dichiara un crollo, ma l'Oms resta decisamente cauta.

Servizio di Claudia Pregno

Montaggio di Gian Luca Omaggio