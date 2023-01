Droghe sintetiche e nuove frontiere delle dipendenze

Ansia e depressione fra i giovani possono portare al consumo di droga aquistabili in ogni momento anche online. Ci sono quelle più conosciute come cannabis e cocaina e ci sono quelle di nuova generazione. Nuove molecole arrivano di continuo sul mercato. La questura nel 2022 rileva un +700% di stupefacenti sintetici. In via Petitti a Torino c'è uno dei pochi centri in Italia che cura le dipendenze degli under 25. Siamo andati a vedere.

intervistata, Nadia Gennari, psichiatra