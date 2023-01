Bonaccini ai cancelli di Mirafiori: "Combattere la precarietà"

"Abbiamo bisogno di combattere la precarietà a partire da una condizione: è quello che il lavoro precario deve costare di più di quello stabile".

Cambio turno delle 13, dalla porta 2 di Mirafiori comincia la tappa torinese della corsa alla segreteria Pd di Stefano Bonaccini, dopo la mattinata ad Alessandria. Il presidente dell'Emilia Romagna vuole incontrare gli operai, ma aggiunge: So che arrivare davanti a una fabbrica non risolve il problema del rapporto tra il Pd e i lavoratori, però credo che anche fisicamente sia necessario stare dove la gente vive, studia e lavora". In passato, spiega, il Pd è stato percepito distante.

Va scritta un'altra stagione di riforme, ha detto, per garantire sviluppo e politiche industriali e creare migliori condizioni di reddito da lavoro. Poi, nel giorno della Memoria, Bonaccini ha incontrato in privato i rappresentanti della comunità ebraica, omaggiato Primo Levi. Nel pomeriggio il Sermig per il convegno "Un PD + Popolare" e, un incontro con sostenitori e sindaci. La serata a Novara. Domani in Piemonte sarà il turno di un'altra aspirante leader Pd, Elly Schlein. In programma per lei Cuneo, Asti, Alessandria. Finale a Torino all'Hiroshima Mon Amour. Intanto si va verso la candidatura unitaria di Domenico Rossi, novarese, per la segreteria del Piemonte. E' stato raggiunto un accordo e non dovrebbero tenersi primarie.

Servizio di Maria Elena Spagnolo