Parla Christian Greco "I Musei non sono un valore aggiunto, ma la memoria di tutti noi"

Le nostre interviste a personaggi simbolo del Piemonte cominciano dal Direttore del Museo Egizio, Christian Greco. Per capire quali sono i progetti e le prospettive del museo, e in che direzione andranno i prossimi investimenti, anche grazie a mezzo milione di euro in arrivo dall'Europa con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Per il Museo si chiude un anno meraviglioso nonostante le difficoltà iniziali dovute alla pandemia, ma poi sono ripresi gli scavi e soprattuto sono tornati i visitatori.