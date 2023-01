Vialli, il bomber che ha cambiato il dna Juve

E' stato l'uomo che con Marcello Lippi ha cambiato il dna della Juve. Se prima di lui la signora era stata aristocrazia e tocco fine, le finte di Causio, la timidezza di Baggio, lo stile perfetto di Bettega, è con lui che i bianconeri diventano invece sudore e potenza. Era arrivato dalla Samp con la fama del bello che puntava tutto su agilità e velocità e non è un caso se i primi anni alla Juve con Trap furono complessi, sempre a un passo dal divorzio. Il tecnico che lo cambia e ne completa la maturazione sportiva è il profeta di Viareggio che ne fa il perno di un tridente tra i più forti mai visti in maglia bianconera con l'amico Ravanelli e un giovanissimo Alex Del Piero. Non fosse irriverente, si potrebbe dire che con loro, Vialli e Lippi, la Juve si sia avvicinata anche a quelle che sono sempre state le caratteristiche dell'altra sponda cittadina di color granata, mettendo in discussione valori consolidati.

Ma il percorso si completa a Roma quando con la Juve Vialli solleva al cielo la coppa con le grandi orecchie. Più volte ha detto di aver pensato a quella stessa coppa coppa sfuggita di mano quattro anni prima, a Wembley, quando era l'anima della Samp. La storia però gira e il suo testamento morale pronunciato proprio a Torino alla presentazione sul film sul Doria dei miracoli è un insegnamento per chiunque ami lo sport, che resta la più bella metafora mai inventata della vita.