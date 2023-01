Il critico Mereghetti: "I film sono come il vino: certi invecchiano bene, altri no"

Per i cinefili il dizionario Mereghetti è un oggetto irrinunciabile. La prima edizione nel 1993. Quest'anno - per celebrare i 30 anni - un lavoro particolare. Non solo i film arrivati in Italia, ma le quasi 35 mila schede riguardano le pellicole di tutto il mondo ormai fruibili ovunque con le varie piattaforme. La pandemia ha lasciato un segno, ma il settore cinematografico non si è addormentato. Il cinema di oggi guarda al passato e non dimentica chi fa parte della storia del grande schermo, a partire da Federico Fellini.

Intervista a Paolo Mereghetti, critico cinematografico