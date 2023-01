Via alle iscrizioni per le scuole, dall'infanzia alle superiori

Portale Torino Facile o quello del ministero Istruzione.it. Autenticazione tramite Spid

Fino al 30 gennaio via alla scelta scolastica. Dall’infanzia all’età superiori. Oltre 90mila i minori coinvolti in piemonte.

Mentre si attendono di conoscere i nuovi alunni, è certo che solo a Torino e solo nelle scuole dell’infanzia comunali chiuderanno diverse sezioni. Decisione necessaria per il calo demografico ormai stabile dal 2016.

Nell'ottica dell'ottimizzazione e guardando al futuro si lavora alla creazione di due poli 0 - 6 anni in via Giuria e via Verolengo, che dovranno partire con i fondi del PNRR dal 2026.



Capitolo a parte per le secondarie. Qui il calo demografico ancora non si sente, ma le difficoltà sono legate alla dispersione scolastica che dopo il Covid ha subito un discreto aumento.

Interviste a

Miriam Pescatore - dirigente scolastico Liceo Gioberti - Torino

Carlotta Salerno - assessore Istruzione Comune di Torino