Carolina e il suo Natale favoloso

60minuti di musiche e balletti. Carolina Benvenga circondata dagli elfi di Natale per la prima volta incontra il suo pubblico a teatro. A Torino ha fatto tappa il suo tour “un Natale favoloso...a teatro”che dall'8 dicembre in oltre 20 città italiane da nord a sud.



I testi delle canzoni, non solo natalizie scritte dalla stessa Carolina che con il giovane pubblico dialoga per tutto lo spettacolo.

Ultime tappe nei prossimi giorni in Sicilia, ma Carolina pensa già alla prossima canzone da comporre per i suoi piccoli fan.

Nel servizio l'intervista a Carolina Benvenga, attrice e conduttrice televisiva