Ottant'anni fa la strage della famiglia Ovazza

80 anni fa ad Intra in quello che è passato alla storia come l'eccidio del lago maggiore moriva per mano nazista Ettore Ovazza. Con lui la moglie Nella e i figli Riccardo ed Elena. Uccisi perché ebrei. Eppure Ettore Ovazza, banchiere insieme ai fratelli Alfredo e Vittorio era stato tra i primi sostenitori del fascismo. La loro banca aveva sede in piazza Carlo Emaneule II, nel cuore di torino.



In queste immagini vediamo la famiglia Ovazza durante i festeggiamenti di un capodanno ebraico negli anni 30. Allora non si poteva immaginare che Alfredo e Vittorio sarebbero dovuti scappare con le famiglie oltreoceano per salvarsi, mentre Ettore, tra i fondatori del giornale che rappresentava il punto di vista degli ebrei fascisti La nostra Bandiera non voleva credere nell'irreparabile.

A Intra una targa ricorda la strage della famiglia Ovazza.



Intervista a Giorgio Barba Navaretti