Novemila anni sotto l'Etna

Datata per la prima volta l'età della valle del Bove, l'ampia conca sul versante orientale dell'Etna: più di novemila anni. Il lavoro di ricercatori dell'Ingv e dell'Università di Urbino, è sulle pagine del prestigioso "Journal of volcanology and geothermal research".



Montaggio: Andrea Giuntini

Intervista con: Stefano Branca - direttore Ingv Catania