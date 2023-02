Violenze in carcere, da uno a quattro anni le richieste della Procura

Richieste di condanna che vanno da uno a quattro anni. La più bassa per l'ex direttore del Lorusso e Cutugno Domenico Minervini, da settembre direttore del carcere di Cuneo, un anno e due mesi per il comandante della polizia penitenziaria Giovanni Battista Alberotanza e quattro anni per l'agente Alessandro Apostolico. Le ha chieste il pubblico ministero Francesco Pelosi nel processo riguardante i presunti episodi di tortura.



Sarebbero avvenuti tra aprile 2017 fino a ottobre 2019 nel settore C del carcere torinese. Dodici i detenuti parti lese. I tre hanno scelto di essere giudicati con rito abbreviato. Gli altri hanno optato per il rito ordinario. L'inchiesta era nata da alcune segnalazioni da parte del garante comunale dei detenuti Monica Gallo.



Minervini è accusato di favoreggiamento e omessa denuncia. In totale erano 25 gli agenti della polizia penitenziaria indagati nell'inchiesta. La prima udienza per il rito ordinario è fissata al 4 luglio 2023. La situazione del carcere di Torino, quattro suicidi e 35 aggressioni nel 2022, è sempre più incandescente tra problemi di sovraffollamento e strutture fatiscenti.