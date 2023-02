Il Mercu Scurot, l'ultimo saluto al Carnevale

Carri, cortei, maschere, coriandoli e sorrisi: il carnevale a Borgosesia è una cosa seria. Molto seria, permea ogni aspetto della vita sociale del centro della Valsesia: mesi e mesi di preparazione, ogni anno a parte la parentesi del covid, e il comitato organizzatore non dimentica i suoi membri del passato, li saluta ogni anno anche andando a rendere omaggio alle loro sepolture, guidati dai due protagonisti: le maschere del Peru Magunella e la Gin Fiamaa

Un momento particolare delle celebrazioni e dei festeggiamenti, che quest’anno sono ricominciati con la grande “busecca” in piazza e che si concluderanno, come da tradizione, con il Mercu Scurot, il funerale del carnevale, e della sua figura principale, il mercoledì delle ceneri.

Un rito che però non è mai triste, e che scandisce il ritmo dell’anno: il funerale, seguito da un lungo corteo di figure in rigoroso cilindro e mantello nero, con fiocco bianco, sancisce una cesura rispetto a questo periodo di gioia ed allegria, celebrato con una grande bevuta collettiva, un addio al tempo festivo per accogliere i quaranta giorni della quaresima. Un passaggio da uno stato all’altro, introdotto a metà ottocento dal direttore della manifattura lane, tedesco di origine, che inserì queste bizzarre esequie come momento di congedo.

Da quasi 170 anni il Mercu Scurot è diventato parte integrante del carnevale. Anzi, la sua parte più caratterizzante e intima, un momento di cui solo chi conosce davvero questa festa può godere appieno.

intervistati: Virginia Trivelli - Gin Fiamaa Carlo Minoli - Peru Magunella