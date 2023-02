Stellantis chiede lo sconto ai fornitori

Uno sconto del sette per cento. E' quanto ha chiesto Stellantis ai fornitori, ma non tutti sono disposti a venirle incontro per via dell'inflazione in aumento. La multinazionale dell'automobile ha anche programmato il lavoro straordinario di sabato anche a febbraio nello stabilimento di Mirafiori per l'aumento produttivo della 500 elettrica. Si oppone la Fiom-Cgil che chiede invece l'introduzione di un terzo turno e nuove assunzioni. Mercoledì prossimo i vertici Stellantis saranno ricevuti al ministero delle Imprese per fare il punto sugli stabilimenti.