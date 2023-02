Una nuova accoglienza per i senza tetto

Non solo un pasto caldo o un letto per dormire. Nei presidi diffusi sul territorio le persone senza fissa dimora possono ricevere un'assistenza complementare. Il piano di inclusione sociale della Città di Torino prevede 329 posti letto fissi divisi in 20 strutture di accoglienza, più altri 150 posti letto durante il periodo invernale. L'ultima struttura è stata aperta nel quartiere Santa Rita: lo spazio, un ex casa famiglia, può ospitare fino a 14 persone. Ad occuparsi di loro, durante la cena e la notte, gli operatori della cooperativa Valdocco, in collaborazione con la Pier Giorgio Frassati.

Servizio di Silva Bacci, montaggio di Cristiano Gaviglio. Interviste a Jacopo Rosatelli, assessore alle Politiche sociali del Comune di Torino, Massimo Petrantoni, cooperativa Animazione Valdocco.