Tra valanghe e prove di combattimento, l'addestramento in alta quota degli Alpini

Prove di recupero di persone travolte da valanghe, trasporto di feriti con una teleferica costruita nei boschi, rilevamenti meteo e sulla neve, superamento di ostacoli verticali attaccati a una fune con quaranta chili di attrezzatura, tra zaino e armi, addosso. Ma non solo.

Una preparazione avanzata per i 70 alpini che partecipano a rotazione al corso di combattimento in montagna: un addestramento indispensabile per truppe che ancora oggi sono impiegate in operazioni militari internazionali. Attualmente 300 alpini della Brigata Taurinense sono impiegati in Ungheria in una task force con funzione di deterrenza nel contesto del conflitto in Ucraina.

Proprio lo scorso anno, in Norvegia, un continengente alpino è stato impiegato in un'esercitazione Nato. Un addestramento duro, quello in alta quota

Interviste a Simone Manca, sergente maggiore Brigata Alpina Taurinense; Fabio Corbellini, tenente colonnello Brigata Alpina Taurinense; Generale di brigata Nicola Piasente, comandante Brigata Alpina Taurinense; Martina Petronio, Brigata Alpina Taurinense