Un torinese nell'inferno di Aleppo

Dalle rovine di Aleppo, la voce di Filippo Agostino arriva calma: originario di torino, referente dell'organizzazione umanitaria Avsi in Siria, racconta di essere arrivato subito dopo le scosse di lunedì nella città distrutta da dodici anni di guerra. Un luogo in cui Avsi ha creato uno degli ospedali aperti, con cure gratuite ai siriani più poveri. Dove sono migliaia anche gli sfollati, a cui portare coperte e pasti caldi. In siria si temono anche per nuove possibili ripercussioni sul fronte igenico sanitario.

Servizio di Martino Villosio, montaggio di Tiziano Bosco. Interviste a Filippo Agostino, rappresentante Fondazione Avsi in Siria.