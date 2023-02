Allegri: contro il Toro partita "sporca", decideranno gli episodi

Una partita sporca nella quale gli episodi saranno decisivi. Max Allegri deve avere negli occhi ancora le immagini del derby dell'andata, con la Juve che riuscì ad avere ragione del Toro solo nelle battute finali e al termine di una gara di grande sofferenza. Un copione tattico che probabilmente si ripeterà anche domani sera. Dalla sua il tecnico bianconero può contare però sul recupero di molti infortunati, a partire da Chiesa e Pogba che figureranno di certo nell'elenco dei convocati ma che partiranno dalla panchina e il cui rientro dev'essere gestito.

Ben diversa la situazione dell'infermeria sulla sponda granata. Il quadro definitivo si avrà solo al termine della conferenza stampa di Ivan Juric in corso in questi minuti, ma l'assenza di Vlasic e data per scontata così come quella dello squalificato Aina. Dovrebbe esserci invece il recupero di Ricci e Ilic in mediana, mentre per l'attacco il terzetto più accreditato è quello composto da Miranchuk e Karamaoh alle spalle di Sanabria.

Servizio di Stefano Tallia

Montaggio di Tiziano Bosco