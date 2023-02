Antibiogo, l'app di Msf contro la resistenza agli antibiotici

E' una app libera e gratuita, è stata ideata e sviluppata da Medici senza Frontiere in alcuni dei paesi dove opera, tra cui Repubblica democratica del Congo e Giordania, dove la stanno implementando. E' stata chiamata Antibiogo, è certificata CE, e serve non solo alla cura dei pazienti, ma anche alla sorveglianza del fenomeno dell'antibioticoresistenza, un problema di salute pubblica globale. L'idea deriva dall'osservazione sul campo, su pazienti con infezioni che non rispondono a determinati antibiotici. Ne parla Monica Minardi, presidente di Medici senza Frontiere Italia.