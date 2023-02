Antiriciclaggio Ue, Torino in corsa per ospitare la nuova sede

Dovrà vedersela con Venezia e Roma e con tante altre città in Europa. Ma ora è ufficiale: Torino si candida a ospitare l'autorità europea dell'antiriciclaggio. La sede ipotizzata è quella in piazza Castello lasciata libera dalla Regione che sta traslocando le attività nel nuovo, e discusso, grattacielo del Lingotto. Ma non sono escluse altre soluzioni.

La giunta di Alberto Cirio e quella comunale di Stefano Lo Russo stanno lavorando insieme al dossier e hanno istituto un comitato promotore già la scorsa estate. Del resto l'Amla - questo l'acronimo inglese per Anti money laundering authority - interessa a molti. Non solo perché porterebbe centinaia di persone qualificate a lavorare in città ma anche per l'indotto notevole che avrebbe nel tessuto urbano. Un'occasione, poi, per far diventare Torino ancora più europea e internazionale.

Ma ci sano tante candidature pesanti: a partire da quelle di Parigi, Madrid e Vienna. A dicembre il ministro Giancarlo Giorgetti aveva confermato l'interesse del nostro Paese. In queste ore l'ufficializzazione delle tre città: Roma, Venezia e appunto Torino. Adesso le candidature andranno strutturate affinché il governo possa presentarle a Bruxelles. Torino, bisogna dirlo, non parte favorita: ma ha l'ambizione di poter ribaltare il pronostico.