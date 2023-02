Assolto Michele Padovano, un calvario durato 17 anni

“Finalmente una bella giornata di sole”. Assolto. Dopo 17 anni il calvario, per Michele Padovano, è finito. Ma nel 2006, l'accusa era pesante: traffico internazionale di droga. Subito il carcere. Poi la condanna in primo grado a 8 anni e 8 mesi; ridotta in appello a 6 anni e 8 mesi; annullata dalla Cassazione con rinvio a un nuovo processo. Ora, definitivamente assolto. “Ero forte della mia innocenza, non ho nemmeno chiesto il rito abbreviato, che avrebbe comportato degli sconti di pena. Io volevo l’assoluzione”. Tutta colpa di un prestito a un amico, condannato per traffico di droga. “Ho semplicemente pagato una situazione poco chiara. Il non aver rotto i ponti con un mio amico d’infanzia. Credevo che con i miei soldi potevo fare quello che volevo. Non è così”.

Biliardo e ricordi Champions

Ora il ritorno dagli amici del Circolo Borgonuovo, nella sua Settimo Torinese. La passione per il biliardo. E, tra una partita e l'altra, riemergono i ricordi. “Con la Juve il mio ricordo più bello è sicuramente la vittoria della Champions league, nel 1996. Un anno pazzesco quello. In attacco con Vialli, Ravanelli, Del Piero. Con Gianluca poi il rapporto personale era pazzesco. Se n’è andato davvero troppo presto”.

L'uragano

Poi, però, arrivò il 2006. Negli stessi giorni Calciopoli, Il traffico di droga che coinvolse Padovano e Vialli, Buffon e le scommesse. “In quei giorni non sapevo davvero cosa stesse succedendo. Pensavo fossimo su Scherzi a parte. Per dieci giorni, in isolamento, no avevo giornali, non sapevo nulla di quanto stese succedendo. Poi ho realizzato, dopo”.

Il carcere e la famiglia

In carcere “ho incontrato tanta umanità. All’inizio credevo fossero sempre tutti così disponibili solo perché mi chiamo Michele Padovano. Non era così. Arrivava sempre gente nuova, davvero disponibile e umana a prescindere”. Fondamentale, poi, “la famiglia. Mio figlio e mia moglie sono stati straordinari. Al termine di questa brutta avventura ho compreso il valore della famiglia”.

Opinione pubblica “colpevolista”

Ma l’opinione pubblica in Italia è tendenzialmente colpevolista? “Sì. Fanno finta di essere garantisti, ma non lo sono. Con me i giornali ci andarono giù pesante, senza tenere conto della sofferenza che generavano a me e soprattutto alla mia famiglia”. In “un’inchiesta basata quasi esclusivamente su intercettazioni telefoniche”. Come la Juve oggi? “Non mi esprimo, con un’inchiesta in corso. Sono sicuro però che, dal punto di vista sportivo, la Juve si riprenderà e tornerà più forte di prima. Hanno troppo la vittoria nel DNA”.

Il caso Bergamini

Ben più sfortunato di Michele Padovano è stato Denis Bergamini, calciatore del Cosenza ucciso nel 1989 in circostanze misteriose, tanto che inizialmente si parlò di suicidio. E compagno di squadra di Michele Padovano. Ora c’è un processo in corso a carico della sua ultima compagna, Isabella Internò. “Ho dato a mio figlio il nome di Denis. Rimasi molto colpito dalla sua morte, era un ragazzo straordinario. C’è un processo in corso, non credo sia giusto pronunciarsi. Di una cosa, sono certo: Denis era un ragazzo pieno di vita, non si è suicidato”.

Il calcio, di nuovo

E adesso? “Dopo l’esperienza come direttore generale del Casale, sono rimasto nel mondo del calcio. Con un’agenzia che gestisce calciatori. E poi c’è la passione per il biliardo: ti dà calma, tranquillità interiore. Quella di cui hai bisogno al lavoro. E nella vita”.