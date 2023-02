Asti-Cuneo, servono più tutele per le colline Unesco

Perché la realizzazione dell'autostrada Asti-Cuneo possa andare avanti la società concessionaria deve consegnare ulteriore documentazione e potenziare gli interventi di mitigazione ambientale a tutela delle colline patrimonio Unesco. E' questo l'esito di un incontro durato oltre due ore a Roma tra il presidente della Regione Alberto Cirio e il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, organizzato in seguito alle criticità espresse dalla sovrintendenza sul tracciato dell'ultimo lotto dell'opera. La posizione di Sangiuliano è che l’opera debba andare avanti e proprio per questo motivo, lunedì, presso gli uffici della soprintendenza a Torino, i tecnici del ministero, saranno al lavoro con i progettisti della società concessionaria per completare il dossier e proseguire con l'iter autorizzativo.

Il ministero e la soprintendenza hanno comunque chiarito che il progetto dell’ultimo lotto può essere compatibile con le esigenze di tutela paesaggistica e che i lavori possono ottenere parere favorevole anche nella formulazione attuale, che prevedono il tracciato esterno.

Insomma non è arrivato proprio il via libera sperato, ma l'ok finale non dovrebbe tardare ancora molto. "È stato un incontro positivo - ha commentato Cirio - perché il ministro ha detto chiaramente che il tracciato in esterno è compatibile con un loro parere favorevole". E ha annunciato che la Regione vigilerà sulla rapida presentazione della documentazione necessaria da parte della concessionaria.

