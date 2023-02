Bici sui Murazzi, il racconto dell'amico dell'arrestato: "Erano ubriachi, ma non avevano capito"

Il giorno dopo il fermo dei 5 giovani, accusati dai carabinieri come gravi indiziati di tentato omicidio per aver gettato il 21 gennaio una bici in testa a Mauro Glorioso, davanti alla scuola frequentata da due di loro, uno appena maggiorenne, Victor Ulinici, l'altro minorenne, i compagni e amici parlano dell'accaduto. La testimonianza esclusiva di uno di loro che ha raccolto la sera stessa le confessioni di Ulinici: “Non volevano far del male a quel ragazzo - spiega - Erano fuori di sé, ubriachi”.