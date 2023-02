Carbon capture, lo stoccaggio di carbonio nei pozzi petroliferi abbandonati

Negli Stati Uniti ci sono milioni di pozzi di petrolio e gas, abbandonati, ormai esauriti.

Ora in Colorado si cerca di convertirli in modo ecologico.

I pozzi diventeranno luoghi dove stoccare la Co2, il carbonio, affinchè non venga immesso in atmosfera.

Una nuova tecnologia servirà per sigillare i pozzi, il biochar, materiale in carbone puro derivato da legna di scarto, capace di intrappolare sottoterra il gas stoccato.