Carnevale Ivrea, Elena Bergamini è la Bella Mugnaia 2023

Paola Gregorutti, Bella Mugnaia 2020, sancisce ufficialmente il passaggio di consegne alla Violetta del Carnevale 2023, Elena Bergamini, con la consegna della spilla.

Un passaggio altamente simbolico: Gregorutti, Mugnaia del Carnevale interrotto due anni fa per covid, con una ordinanza dopo una sola giornata di battaglia per via dell'epidemia, ha conservato la spilla per i due anni successivi in cui il Carnevale non si è tenuto.