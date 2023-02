Caso Cospito, gli anarchici di nuovo in piazza dopo il no alla revoca del 41 bis

La Cassazione ha respinto il ricorso: Alfredo Cospito resta detenuto in regime di 41bis. Con la decisione di ieri sera si aprono scenari imprevedibili, anche perché l'anarchico, in sciopero della fame da quattro mesi, annuncia di non voler più assumere nulla, neanche gli integratori che gli vengono somministrati nel reparto penitenziario dell'ospedale San Paolo di Milano.

Una posizione che lo pone a rischio della vita, sottolineano i suoi avvocati: ha già perso oltre 45 chili e le sue condizioni sono sempre più precarie. “Sono convinto che morirò presto - dice Cospito - spero che qualcuno dopo di me continuerà la lotta”.

Miccia per il fuoco delle proteste, che sono previste in tutta Italia e anche a Torino oggi pomeriggio a partire dalle 15 in un centro città blindatissimo. Sotto lo slogan ‘No alla guerra e al militarismo’ il corteo anarchico si snoderà da piazza Castello per via Po, via Rossini, Principe Amedeo, San Massimo, in un percorso circolare che si chiuderà nuovamente in piazza Castello.

Imponente lo schieramento delle forze dell'ordine. Al momento la situazione è tranquilla: Cospito è al 41bis, il regime di massima sicurezza, da maggio 2022, dopo essere stato condannato per alcuni attentati, e in sciopero della fame dal 20 ottobre. Tutte le richieste di revoca del carcere duro sono state respinte.