Da Catania il prototipo per un lettore di fluidi

Il prototipo di un lettore per fluidi arriva dall'università di Catania, destinato ad analizzare fluidi chimici e biologici. Si tratta di un piccolo blocco con tre ingressi, uno per i fluidi e due per le fibre ottiche. Per stamparlo in 3D un'azienda di Boston ha fornito un polimero. Ne parlano Maide Bucolo, docente di ingegneria dell'automazione, Maria Elena Fragalà, docente di chimica inorganica, Gianluca Cicala, docente di ingegneria.