E' di nuovo campionato, che Toro esce dal mercato di gennaio?

Il sabato degli interrogativi del Toro. I meno importanti sono quelli di campo, cioe il ritorno di Pellegri in realtà, quasi impoissibile, il rientro di Djdj, quasi certo, l'esordio dall'inizio del nuovo acquisto Ilic. E' arrivato Vieira dalla Samp e qui l'interrogativo è: a cosa serve?

L'imbarcazione granata che continua ad avere buchi nella chiglia che nessuno, nessun giocatore, nessun investimento tappa. Si imbarca acqua o meglio si perde punti senza un centravanti e un centrocampista di sinistra a meno che Juric speri che il Pellegri centravanti quasi sempre schierato in infermeria riesca finalmente a finire una partita, cosa che non gli è mai successa. E poi Vieirà, che nella Samp non brillava, diventi il centrocampista di sinistra che sostituisce Pobega.

Ma gli interrogativi più grandi sono sulla partita fra allenatore e società che si scontrano in un vero calcio totale che comprende anche ds e presidente. Qui c'è stata la sconfitta di Juric nel calciomercato che s'è visto vendere Lukic l'uomo squadra con il risultato di perdere subito con la Fiorentina e uscire dalla Coppa Italia. E adesso deve costruire un'altra squadra non più su di lui.

Con la chiara convinzione che il Toro è quello dell'eterno ritorno a centroclassifica, non fa mai il salto di qualità perché costa. Juric, venuto qui con l'idea di aggiungere, trova invece una società che toglie. Il vero timore dei tifosi è che a forza di togliere si tolga anche Juric.