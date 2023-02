La Valsesia pronta ad accogliere la nuova comunità energetica

La Valsesia si prepara ad entrare nel mondo delle comunità energetiche: La Comunità montana, 26 comuni in tutto, è pronta a partire: completata la fase preliminare di studio, ora ci sarà il confronto con i cittadini.

I tecnici hanno verificato che il sistema energetico della valle potrà essere basato sulle tre cosiddette "cabine primarie": una a Bornate, la seconda a Varallo e la terza ad Ayas, in Valle d'Aosta, ma servizio anche della Valsesia. Stabiliti gli attuali consumi, e le forniture locali disponibili, si dovrà poi decidere quali impianti per l'approvvigionamento di energia rinnovabile dovranno essere installati per colmare la differenza tra produzione e utilizzo.

Intervista a Francesco Pietrasanta, presidente comunità montana valsesia