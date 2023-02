Covid, 3 anni italiani: eccellenti nell'emergenza, ci perdiamo nella quotidianità

Tre anni fa oggi, il primo tampone Sars Cov 2 in Italia. Eseguito all'ospedale di Codogno sul 39enne Mattia Maestri, grazie al guizzo dell'anestesista Annalisa Malara, che immediatamente dopo scese in trincea con medici ed infermieri di tutta Italia a contrastare, si disse, la valanga a mani nude. Tre anni dopo, quelle mani sono ancora disarmate. Non ci sono più i tamponi: decaduto l'obbligo, i numeri del tracciamento sono crollati, denuncia anche l'OMS. Non ci sono più eroi in corsia perchè - l'allarme di Simeu, la società dei medici di emergenza e urgenza è ormai quotidiano - li abbiamo ripagati con stipendi irrisori deviando i pochi fondi sui medici privati a gettone, e stroncando sul nascere le nuove vocazioni. Non c'è la promessa medicina territoriale che - si diceva tre anni fa - ci avrebbe salvato: i letti nei reparti diminuiscono, medici e pediatri di base ormai un miraggio, sostituito da nottate al pronto soccorso. E anche le cure ora disponibili, per qualche motivo non vengono usate. La visione amara di chi è stato in trincea è lenita solo dal fatto che, dopo lo spartiacque Omicron, la malattia è cambiata. Anziani già malati: sono principalmente loro i circa 40 morti al giorno contati dagli ultimi bollettini settimanali. L'Italia, paese anziano, è seconda per numero di morti Covid in Europa nell'ultimo mese, dopo il Regno Unito. Pazienti che potremmo salvare con le cure precoci, su cui non puntiamo. A 3 anni da quel primo tampone, sembra che dopo un'eccellente risposta all'emergenza Covid, il sistema sanitario italiano sia impantanato nella quotidianità. L'endemizzazione del virus richiede comunque investimenti sanitari che non si intravedono, e che saranno cruciali per nuove pandemie.

L'intervista a Giovanni Di Perri, infettivologo dell'ospedale Amedeo di Savoia a Torino.

