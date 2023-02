Covid, rallenta la campagna vaccinale: uno su due non ha la quarta dose

Rallentano le somministrazioni di vaccini ma il Piemonte si conferma la regione più virtuosa, o quanto meno quella che tiene meglio. Secondo i dati Gimbe, la copertura della quarta dose nella nostra regione si ferma al 44%. Come dire che più di uno su due ancora non l'ha ricevuta. A livello nazionale però la copertura è molto più bassa e non supera il 31%. Il Piemonte è primo in Italia sia per copertura di quarte che di quinte dosi. Anche su queste ultime infatti se la media da noi è del 27%, a livello nazionale del 14%.

Un primato che si riflette sull'impatto ospedliero. L'occupazione per covid dei posti letto ordinari si attesta infatti in Piemonte al 2,2%, contro una media nazionale più che doppia, pari al 5,4%. Mentre quella quella dei posti letto in terapia intensiva è allo 0,6%, un quinto della media nazionale che è dell'1,6% nazionale.

Secondo i dati diffusi dalla Regione, nella settimana dal 3 al 9 febbraio i contagi, sono stati 1.327, in calo di oltre il 10% rispetto alla settimana precedente, un andamento sostanziamente in linea con la media nazionale. Insomma la pandemia è sostanzialmente in regressione. Resta la necessità di difendere le persone più fragili. In tutta Italia, pur in calo di oltre un terzo rispetto alla settimana precedente, i decessi tra il 3 e il 9 febbraio sono stati 279.