Sequestro Gancia, il figlio dell'appuntato D'Alfonso: "Curcio dica il nome di chi sparò a mio padre"

Una vicenda che, solo poche settimane fa, la fiction Rai “Il nostro generale” su Carlo Alberto Dalla Chiesa con Sergio Castellito ha messo sullo schermo.

Raccontata in tanti libri e interviste, quasi pagina di Storia.

E invece, lo scontro a fuoco alla cascina Spiotta, vicino ad Acqui Terme, del 5 cinque giugno 1975 torna a bussare dalle pagine di un fascicolo giudiziario.

Con le sue domande in cerca di risposta.

Quel giorno, nella liberazione dell'imprenditore Vallarino Gancia dal sequestro delle BR, morirono l'appuntato Giovanni D'Alfonso e Mara Cagol, moglie di Renato Curcio che quarantotto anni dopo, è indagato dalla procura di Torino.



L'inchiesta, partita da un esposto del figlio di D'Alfonso, Bruno, vuol far luce sull'identità dell'altro brigatista coinvolto nella sparatoria, che riuscì a fuggire.

Un mistero rimasto irrisolto.



Proprio Curcio, tra i fondatori delle Brigate Rosse, sentito per quattro ore dai pm, non ha svelato il nome del terrorista fuggitivo. Così come di aver voluto e partecipato all'organizzazione del sequestro. Rilanciando l'altra domanda di questa vicenda. Chi sparò a Mara Cagol. Posto, ha aggiunto, “che mia moglie era senza dubbio disarmata e con le mani alzate”.

Nel servizio le parole di Bruno D'Alfonso e le immagini dello scontro a fuoco ricostruito della fiction Rai “Il nostro generale”