Da fabbrica della morte a centro di aggregazione e memoria, nuova vita all'ex Ipca di Ciriè

Al posto del degrado, un luogo simbolo di Ciriè avrà presto nuova vita. Il complesso, di oltre venti mila metri quadrati, potrà contare su 4 milioni di euro del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il progetto vero e proprio è ancora da inventare, ma l'intenzione del Comune è farne un luogo aperto ai cittadini, in cui coltivare la cultura della sicurezza sul lavoro e la memoria di cosa è stata l'ex Ipca, con il suo carico di morti e dolori. Furono almeno 168 le vittime di tumore tra i dipendenti dell'ex fabbrica di coloranti. E ancora adesso, a 41 anni dalla chiusura dei cancelli, si devono fare i conti con l'inquinamento: a breve partiranno i lavori per impermeabilizzare il canale che corre intorno al complesso, per evitare che i veleni possano ulteriormente diffondersi. Il costo, un milione di euro.

Nel servizio, le interviste a Loredana Devietti, sindaca di Ciriè, Maria Teresa Noto, dirigente tecnico del Comune di Ciriè, Cinzia Franza, figlia di Benito, una vittima dell'ex Ipca e dell'associazione “I culur"