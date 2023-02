Da Stellantis premio di 1800 euro ai dipendenti. Tavares: "L'auto elettrica costa ancora troppo"

servizio di Davide Lessi

montaggio di Cristiano Gaviglio





"E' stato un anno difficile per le crescita della tensioni politiche, per il caos nei regolamenti, per l'interruzione delle forniture e per la forte inflazione". Per Carlos Taveres è stato un 2022 impegnativo. Ma Stellantis ha dimostrato di essere, per dirla con il suo amministratore, una società per "tutte le stagioni". I numeri sembrano dargli ragione: l'anno si è chiuso con un utile netto di oltre 16 miliardi, in aumento del 26 per cento rispetto al 2021. Risultati importanti che si traducono in un dividendo pari a 1,34 euro per azione agli investitori. Ai lavoratori in Italia sarà riconosciuto tra febbraio e aprile un bonus una tantum di oltre 1800 euro di media. Taveres ha detto: "L'industria delle auto è fatta di persone. Per questo è importante per me dire oggi ai dipendenti che sono orgoglioso di loro".

I risultati sono stati commentati da Amsterdam, sede del gruppo, con Richard Palmer, il capo delle finanze di Stellantis. "Senza incentivi - ha detto Tavares - le auto elettriche sono ancora troppo costose per la classe media". L'amministratore delegato ha criticato la normativa Euro 7, definendola "inutile, costosa e senza benefici per ambiente e salute". Quanto all'Italia Tavares ha rivendicato il ruolo del brand Fiat, sottolineando come sia leader di mercato anche in Brasile e Turchia. Non solo: la 500e è il terzo veicolo elettrico a batteria più venduto in Europa. Entusiasmo anche per Maserati. "E' tornata", ha detto Tavares.

Sindacati divisi nelle reazioni. Cisl e Uilm esprimono soddisfazione per il premio ai dipendenti ma chiedono con urgenza il rinnovo del contratto. La Fiom dice che il premio non basta a recuperare quanto perso con l'inflazione in questi mesi.