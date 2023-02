Rallenta la crescita delle imprese piemontesi: e i ristoranti superano i bar

Il tasso di crescita delle aziende piemontesi nel 2022 è stato dello 0,67%: un rallentamento rispetto al rimbalzo post-pandemico registrato nel 2021. Vanno bene i servizi alle imprese e alle persone come attività di consulenza, le agenzie pubblicitarie, le attività di design specializzate. E' invece boom nel settore delle costruzioni. Rallenta il turismo, in sofferenza commercio, industria e agricoltura dove sono più le aziende che chiudono rispetto a quelle che aprono.

Un dato significativo è quello dei bar: il trend è in diminuzione, in 10 anni si sono persi 1070 esercizi. Opposta la dinamica della ristorazione, che grazie alla continua crescita arriva a contare 1300 unità, superando per la prima volta i bar. Leggere riduzione infine per gli alberghi, con un aumento invece dei bed and breakfast.

I numeri sono stati presentati dalla Camera di Commercio di Torino: per oltre il 95% si tratta di microimprese con meno di 10 addetti, le piccole rappresentano il 3,8% mentre le medie e grandi, con almeno 50 addetti, sono meno dell'1%. E più del 70% delle imprese sopravvive dopo 3 anni.

Servizio di Laura Preite, immagini di Luciano Gallian, montaggio di Tiziano Bosco. Interviste a Dario Gallina, presidente della Camera di Commercio Torino, e Barbara Barazza, responsabile studi e statistica della Camera di Commercio di Torino.