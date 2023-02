Derby, Juve favorita ma il Toro vuole sfatare la maledizione dello Stadium

L'entusiasmo del Toro lanciato dalla carica dei duemila del Filadelfia o la resistenza della Juve che nonostante una stagione azzoppata da infortuni e incidenti di percorso, ha ripreso a macinare punti e risultati. Ruota intorno a questi due elementi la soluzione del rebus derby, anche se ad attribuire il ruolo di favoriti ai bianconeri contribuiscono la classifica del campo che dice che gli uomini di Allegri hanno comunque conquistato sedici punti in più dei cugini e la tradizione che vuole che i granata non abbiano mai vinto alla Stadium. Numeri che Ivan Juric proverà a sfatare sul campo, pur dovendo rinunciare alla sua stella più lucente: Vlasic seguirà infatti la stracittadina dalla tribuna sostituito probabilmente da Karamoh, mentre in mezzo al campo ci saranno Ricci e Ilic che hanno smaltito i problemi che li avevano bloccati. Sul fronte Juve si va verso il recupero di Chiesa e Pogba, entrambi convocati anche se è difficile immaginare che possano essere in campo dal primo minuto. Allegri li farà sedere quasi certamente in panchina, pronto a sfruttare la capacità dell'attaccante di spaccare la partita se fosse necessario. Ne sapremo di più oggi dopo le tradizionali conferenze stampa della vigilia dei tecnici: Allegri all'ora di pranzo, Juric a quella di cena. Anche i taccuini dei cronisti si affrontano con tattiche diverse.

Servizio Stefano Tallia

Montaggio Marco Rondoni