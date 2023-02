Medicinali senza ricetta, farmacisti in aiuto ai cittadini per attivare il servizio

Serve avere lo Spid per impostare le farmacie di fiducia. In alternativa, bisogna andare sul portale Salute Piemonte e abilitare il proprio cellulare a ricevere una notifica con cui si certifica la propria identità. Passaggi necessari - fa notare la Regione - per garantire il rispetto della privacy, che deve essere massimo quando si tratta di dati sanitari, come - appunto - la possibilità di ritirare i medicinali in farmacia senza mostrare la ricetta. Ma non per tutti semplicissimi, soprattutto per chi è anziano o poco pratico con la tecnologia.

Abbiamo chiesto a Enrica Targhetta, farmacista e segretaria di Federfarma Torino, come i farmacisti posso venire incontro ai cittadini per attivare il nuovo servizio. Intanto si attende che tutte le 1.600 farmacie del Piemonte siano abilitate: a dieci giorno dal debutto della novità, introdotta il 25 gennaio, ne manca una su quattro.

Servizio di Manuela Gatti, montaggio di Giulia Parenti, intervista a Enrica Targhetta, segretaria Federfarma Torino