Fiume Sesia ai minimi storici, acquedotti a un terzo della portata

Portata ridotta ai minimi storici per il fiume Sesia. La siccità non concede tregua e si temono pesanti ricadute nei prossimi mesi. A Borgosesia le fontane pubbliche sono spente, a rischio la fauna ittica. Un problema diffuso in Piemonte, dall'area della Baraggia a Chivasso, al Verbano-Cusio-Ossola.

Intervista al sindaco di Borgosesia, Fabrizio Bonaccio