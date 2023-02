Ecco il ghiaccio dello spazio

Il ghiaccio è presente in molti luoghi del nostro pianeta e influisce sulla sua morfologia. Per questo è importante studiarne la struttura, che può essere di diversi tipi. Un gruppo di ricercatori, in una università di Londra, hanno provato a rompere la regolare struttura delle molecole composte di idrogeno e ossigeno e hanno così trovato un nuovo tipo di ghiaccio amorfo, stabile a bassissime temperature, denso quasi come l'acqua. Il professore di chimica Andrea Sella, della UCL, che ha partecipato all'esperimento, ci ha raccontato come hanno fatto, e come, questa forma di ghiaccio, potrebbe aiutarci a comprendere come si comportano ghiaccio e acqua nello spazio. Tgr Leonardo Servizio di Laura de Donato; montaggio di Tiziano Bosco