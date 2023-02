Gilda, la piemontese che vinse Sanremo: "Poi non ebbi successo perché mancava un produttore"

Gilda, alias Rosangela Scalabrino, conosce bene l'emozione del palco di Sanremo. Anche se il suo palco non era all'Ariston, ma al Casinò, ed erano anni di crisi per il Festival, in cui la televisione trasmetteva solo la serata finale. Gilda, nome d'arte ispirato al film con Rita Hayworth, vinse il Festival nel 1975 con la canzone “Ragazza del Sud”. Sanremo fu un trampolino di lancio, racconta oggi Gilda, che le permise di fare molte serate e concerti, ma nel panorama nazionale restò una meteora. Stasera spera che vinca Mengoni, ma apprezza anche l'unico piemontese in gara, Rosa Chemical.