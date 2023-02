Giornata del Farmaco, aumenta la povertà sanitaria

E' cominciata il 7 febbraio, si concluderà lunedì 13. Siamo nella settimana della Giornata della Raccolta del Farmaco, si acquistano farmaci da banco (che non necessitano di ricetta medica) da devolvere agli enti caritatevoli presenti sul territorio che poi li smisteranno a chi ha bisogno.

In Italia sono 400 mila le persone che non possono acquistare farmaci da banco perché non hanno le risorse economiche.

Per loro in aiuto arriva questa iniziativa benefica che gode dell'Alto Patronato della Presidenza della Repubblica.

In Piemonte aderiscono 512 farmacie, a Torino 287.

Quest'anno si spera di superare un milione di medicinali. E tra chi ha aderito anche Mons. Nosiglia e rappresentanti delle Istituzioni politiche.

L'anno scorso in Piemonte sono stati donati oltre 55 mila confezioni di farmaci da banco che hanno aiutato 43 mila persone.

In campo anche centinaia di volontari che aiutano le persone in farmacia a destreggiarsi tra i farmaci che possono acquistare per beneficenza. In tutta Italia sono 22 mila. Alla Giornata della Raccolta del Farmaco aderiscono anche aziende farmaceutiche. La Rai per la sostenibilità è tra i media partner.

Nel servizio, le interviste a: