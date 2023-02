Giorno del Ricordo, due commemorazioni, in Duomo e al Monumentale

Da 19 anni lo Stato italiano ricorda le vittime delle foibe e i profughi dell'Esodo Istriano-Dalmata per mano del regime comunista di Tito.

Oggi a Torino due celebrazioni, in Duomo e al Cimitero Monumentale.

C'erano i rappresentati delle istituzioni, politica, mondo civile e forze militari, tra i quali il Prefetto e il Questore di Torino.

Nutrita la presenza di ex profughi che durante la seconda guerra mondiale e negli anni successivi dovettero scappare dalle loro case perché non tollerati dal regime di Tito.

In Piemonte ne arrivarono oltre 30 mila, soprattutto tra Novara e Torino.

Ma in migliaia trovarono la morte nelle foibe del Carso, lingue di terra così profonde da rendere poi il recupero dei resti arduo e straziante.

Oggi a Torino il ricordo dei superstiti di quella follia era intriso di pace e concordia. E di una volontà precisa: bandire gli estremismi, perché soltanto la via della pace è percorribile per una convivenza armoniosa tra etnie diverse.

Presenti al Monumentale due studentesse dell'Istituto Regina Margherita, un liceo. Hanno in mente di progettare uno strumento, come un app ad esempio, per veicolare il ricordo alle prossime generazioni.

Anche la scuola, ha detto Antonio Varra, presidente dell'Associazione Nazionlae Venezia Giulia e Dalmazia, dovrebbe dedicare più tempo allo studio di quella pagina di storia. Perché è storia italiana, e appartiene a tutti.

Nel servizio parlano: Gina Sferco, ex profuga; Fulvio Aquilante, ex profugo; Antonio Varra, presidente ANVGD