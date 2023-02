Un anno di guerra: si aggrava la crisi alimentare in Ucraina

Dal palazzo di vetro delle Nazioni Unite esce oggi una risoluzione di condanna contro la Russia, cui si intima il ritiro immediato. Ma escono anche i dati Onu sui 12 mesi di una crisi alimentare che si ripercuote su aree sempre più vaste del pianeta. In Ucraìna sono 17 milioni - su 44 - le persone diventate completamente dipendenti dagli aiuti umanitari: cibo, acqua, medicine. Ma ad essere devastata a lungo termine è l'economia alimentare di mezzo mondo: il granaio d'Europa che sfamava NordAfrica e Medioriente è andato in cenere sotto le bombe. La Fao, agenzia alimentare delle Nazioni Unite, parla di uno shock alimentare senza precedenti. Russia e Ucraìna da sole rappresentavano 1/3 delle esportazioni mondiali di cereali. Gli accordi sul grano hanno sbloccato nei mesi il transito delle navi container, ma ora a mancare è la produzione in sè. Le famiglie degli agricoltori ucraini, 13 milioni di persone, sono in ginocchio. 1/4 di loro non riesce nemmeno a sfamare se stesso. Gli inviati Fao nelle zone di guerra con un sondaggio su oltre 5mila famiglie hanno calcolato danni per oltre 2 miliardi di dollari, tra agricoltura e allevamento, solo nei primi 6 mesi di conflitto. Il futuro è buio: la coltivazione è un ciclo che se interrotto richiede anni per riprendersi. Nel mercato interconnesso, Russia e Ucraìna erano il fulcro anche dell'esportazione di fertilizzanti: nitrato di ammonio, potassio, ammoniaca che in tempo di pace servono a rivitalizzare i campi. Invece è ancora guerra, l'Ucraina è terra bruciata, e non darà da mangiare per molto tempo.