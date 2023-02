Haitiani a Torino per produrre farmaci per il loro paese in guerra

Editson Lamy e Fedor Felismé sono farmacisti haitiani che stanno lavorando nei laboratori del dipartimento di Scienza e tecnologia del farmaco a fianco dei giovani laureandi per approfondire i metodi di preparazione di alcuni farmaci.

Nel loro paese c'è la guerra e Appa, la onlus di cooperazione sanitaria internazionale, ideata tra gli altri dalla professoressa Paola Brusa quasi 20 anni fa, non può garantire l'assistenza in loco. Per questo, dopo due anni di assenza complice anche l'emergenza Covid, sono venuti loro sotto la Mole.

Appa lavora anche in Ciad, Angola, Madagascar.

Nel servizio le interviste a: Editson Lamy, farmacista haitiano; Francesca Baratta, ricercatrice; Enrico Ferrero, tesista; Sabina Scheul, tesista; Paola Brusa, dipartimento di Scienza e tecnologia del farmaco