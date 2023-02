Il caffè che fa bene

Al di là del potere conviviale e dell'occasione per una piccola pausa durante la giornata, il caffè aiuta a mantenere in buono stato di salute le nostre arterie e la pressione sanguigna a livelli adeguati. I dati di una ricerca dell'Università e del Policlinico sant'Orsola di Bologna lo dimostrano.

"Quello che abbiamo dimostrato noi è che non è solo la pressione periferica a essere ridotta, ma anche quella vicino al cuore e questo dovrebbe avere un correlato in termini di salute cardiaca sul lungo termine" spiega Arrigo Cicero, ricercatore in scienze mediche e chirurgiche all'Università di Bologna.

L'azione positiva del caffè non è attribuibile alla caffeina. Un ruolo chiave sembra essere quello dei flavonoidi.