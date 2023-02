Il metaverso in ufficio

Come si comporta un gruppo di colleghi di lavoro nel metaverso, in uno scenario creato dalla realtà virtuale immersiva, grazie a una piattaforma che combina intelligenza artificiale e test psicometrici. Si tratta di un'esperienza a cui possono partecipare fino a 20 persone, trasportate in scenari molto particolari in cui possono collaborare per la risoluzione dei problemi. E che, secondo gli ideatori, può approfondire sia i comportamenti individuali sia le dinamiche di gruppo. Tra gli scenari della realtà immersiva, quelli incentrati su questioni etiche, e quelli ambientati in una base su Marte. Tra gli scopi, capire come le persone possono comportarsi nell'ambiente di lavoro in squadra, e individuare gli obiettivi di sviluppo. Si tratta della piattaforma Jenson8: la chiave del suo approccio è il test psicometrico incorporato negli scenari VR. Questi sono stati co-sviluppati da Bryan Barnes, professore di psicologia presso l'Università della Carolina del Nord Wilmington (UNCW). "La psicometria è essenzialmente una concettualizzazione quantitativa o numerica delle caratteristiche della personalità delle persone", ha detto Barnes.