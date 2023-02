Parco della salute, parla il neo commissario: "E' una scommessa"

Si dice fiducioso Marco Corsini, avvocato dello Stato, indicato da Governo e Regione come commissario straordinario per il futuro Parco della Salute. Esperto in contrattualistica pubblica, avrà il compito di sbloccare il percorso di un'opera molto attesa. Il commissario straordinario ha poteri speciali e può derogare alle leggi. Il modello è quello del ponte Morandi di Genova. L'obiettivo è accelerare. Sulle tempistiche però per il momento Corsini non si sbilancia. Tra i problemi che dovrà affrontare l'aumento dei costi delle materie prime.

Nel servizio l'intervista al Commissario Marco Corsini