Il Toro fallisce il sorpasso sulla Juve ma Juric non fa processi

A fine partita Ivan Juric ha scelto di nascondere la delusione per il pareggio contro l'ultima in classifica, ma è certo che il Toro ieri ha perso un'altra occasione per rafforzare le sue ambizioni di qualificazione europea. Ora il settimo posto si è di nuovo allontanato e ancora una volta i granata hanno faticato contro una squadra con un organico sulla carta più debole come già era accaduto con Verona, Salernitana e Spezia. Squadre che però il tecnico croato non giudica inferiori ai granata, almeno in questa fase della stagione. Un'analisi nella quale pesano assenze come quelle di Vlasic, Ricci, Pellegri e Lazaro mentre anche ieri sera, al di là del gol segnato dal dischetto, Sanabria ha confermato di essere giocatore utile per la manovra ma non certo dotato del fiuto dell'attaccante. Martedì prossimo il derby al quale il Toro, nonostante la penalizzazione di bianconeri, arriverà guardando dal basso in alto i cugini. Mancherà di certo Aina squalificato, mentre c'è apprensione per i controlli ai quali sarà sottoposto Vlasic nei prossimi giorni. Il solo rientro certo è quello di Ricci che però potrà disputare solo uno spezzone di gara.