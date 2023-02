Il Toro si scalda per il derby

Si avvicina il derby della Mole, in programma per martedì 28 febbraio. Il Toro cerca la carica. Una vittoria significherebbe il sorpasso sulla Juve in classifica. Il direttore tecnico Davide Vagnati ai nostri microfoni lancia la sfida: "Torino è granata".

Servizio di Davide Lessi, montaggio di Elisa Pozzati

Con interviste a Massimo Nalli, presidente Suzuki Italia; Davide Vagnati, direttore tecnico Torino Fc