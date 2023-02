In Serie C vince solo la Juve Next Gen. Pari per la Pro Vercelli. Gli highlights

I risultati e i gol delle squadre piemontesi in serie C. Nel girone A, la Juventus Next Generation batte il Piacenza 2-0 con doppietta di Pecorino: primo gol al 46esimo del primo tempo, seconda rete al 66esimo. I bianconeri così toccano i 37 punti alla pari con il Novara.

I novaresi invece perdono 2 a 1 in casa con l'Albinoleffe, che segna con Manconi al 49esimo. Poi il Novara pareggia al 66esimo con galuppini, il 2-1 per l'Albinoleffe lo segna Giorgione al 71esimo.

Pro vercelli e Feralpi Salò pareggiano sullo zero a zero. La Pro raggiunge così i 34 punti.

L'Alessandria, nel Girone B, in questa 26esima giornata perde a Pontedera per 2-0. Per i toscani hanno segnato Ianesi al 42esimo, il secondo gol di Peli arriva al sesto del secondo tempo. I grigi ora sono quartultimi in classifica a 24 punti.